Лень допоміг Вашингтону здобути перемогу, Оклахома-Сіті Михайлюка програла Атланті. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 6 матчів.
Олексій Лень допоміг Вашингтону переграти Юту. Українець нарав 9 очок.
У складі Оклахоми-Сіті Святослав Михайлюк провів 2:37 хвилин і не набрав жодного очка.
НБА - Регулярний чемпіонат
18 березня
Вашингтон - Юта 131:122 (31:20, 33:26, 36:36, 31:40)
Атланта - Оклахома-Сіті 116:93 (31:21, 30:20, 30:26, 25:26)
Портленд - Нью-Орлеан 101:93 (31:23, 26:25, 20:22, 24:23)
Фінікс - Міннесота 119:123 (25:25, 33:28, 33:30, 28:40)
Нью-Йорк - Орландо 94:93 (24:26, 21:18, 27:22, 22:27)
Лейкерс - Шарлот 116:105 (31:24, 29:21, 23:34, 33:26)
Раніше, у НБА зафіксований унікальний рекорд.