Дніпро впевнено переміг Черкаські Мавпи

Господарі перемогли з перевагою 20 очок

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Дніпро переграв Черкаські Мавпи.

Добре у цьому матчі зіграв Іссуф Санон, який до 19 очок (3/7 двоочкових, 4/6 триочкових, 1/1 штрафних) додав 6 передач та 3 підбирання. А його рейтинг ефективності становив 22 бали.

Дніпро свою наступну гру зіграє 20 березня вдома проти Миколаєва, а Черкаські Мавпи у цей ж день протистоятимуть у Харкові місцевим Соколам.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

18 березня

Дніпро - Черкаські Мавпи 89:69 (27:14, 20:22, 26:16, 16:17)

Раніше, Герун покинув іспанський клуб.