Український форвард покинув іспанський клуб

Володимир Герун став вільним агентом

Гравець збірної України Володимир Герун залишає Унікаху.

Про це повідомляє Eurobasket.com.

26-річний баскетболіст домовився з клубом про розірвання контракту.

Угода діяла до літа 2021 року. Нагадаємо, що з приходом до клубу нового тренера Фотіса Кацикаріса Герун був виключений з ротації, а пізніше відсторонений від команди. Унікаха намагалася знайти українцю інший клуб, але цього зробити не вдалося.

Відзначається, що Герун повертається в Україну, де буде підтримувати форму. Підписатися з клубом Суперліги баскетболіст не може, адже дедлайн дозаявок настав 28 лютого.