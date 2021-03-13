 Прометей розгромив Харківських Соколів у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей розгромив Харківських Соколів у Суперлізі

Сьогодні 16:13 230 0
Прометей розгромив Харківських Соколів у Суперлізі
#Прометей, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи у регулярному чемпіонаті Суперліги вдома поступилися Прометею.

Найкращим гравцем матчу став американський бігмен Прометея Шон Еванс, який набрав рекордні для себе в сезоні 29 очок, зібрав 11 підбирань, зробив 2 перехоплення та 2 передачі, а його рейтинг ефективності склав 32 бали. При цьому американець відіграв 28 хвилини, реалізувавши 11 з 16 кидків з гри.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
13 березня

Харківські Соколи — Прометей 69:94 (21:10, 13:24, 13:30, 22:30)

Соколи: Чумаков 21 + 7 підбирань, Пейдж 19, Бояркін 9, Місяць 4 + 3 передачі, Пресслі 4 — старт, Боггз 6, Мусієнко 4, Нємцу 2, Бондаренко 0, Анісімов 0

Прометей: Еванс 29 + 11 підбирань, Липовий 13 + 5 підбирань + 4 передачі, Лукашов 12, Петров 4 + 9 підбирань + 7 передач — старт, Сидоров 10 + 9 підбирань, Пирогов 3, Бринюк 1

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