Прометей розгромив Харківських Соколів у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи у регулярному чемпіонаті Суперліги вдома поступилися Прометею.

Найкращим гравцем матчу став американський бігмен Прометея Шон Еванс, який набрав рекордні для себе в сезоні 29 очок, зібрав 11 підбирань, зробив 2 перехоплення та 2 передачі, а його рейтинг ефективності склав 32 бали. При цьому американець відіграв 28 хвилини, реалізувавши 11 з 16 кидків з гри.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

13 березня

Харківські Соколи — Прометей 69:94 (21:10, 13:24, 13:30, 22:30)

Соколи: Чумаков 21 + 7 підбирань, Пейдж 19, Бояркін 9, Місяць 4 + 3 передачі, Пресслі 4 — старт, Боггз 6, Мусієнко 4, Нємцу 2, Бондаренко 0, Анісімов 0

Прометей: Еванс 29 + 11 підбирань, Липовий 13 + 5 підбирань + 4 передачі, Лукашов 12, Петров 4 + 9 підбирань + 7 передач — старт, Сидоров 10 + 9 підбирань, Пирогов 3, Бринюк 1

Раніше, Хімік обіграв Миколаїв у Суперлізі.