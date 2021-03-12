Хімік обіграв Миколаїв у Суперлізі

Хімік перервав серію поразок

Джерело - Чемпіон.

Хімік у домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги переміг Миколаїв - 70:62.

Найкращим гравцем став український форвард Андрій Войналович, який завершив матч із 14 очками в активі, 7 підбираннями, 2 передачами та 2 блок-шотами, а його рейтинг ефективності становив максимальні в цьому матчі 20 балів.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

12 березня

Хімік — Миколаїв 70:62 (15:17, 23:13, 10:22, 22:10)

Хімік: Нельсон 17 + 11 підбирань, Войналович 14 + 7 підбирань + 2 блок-шота, Зотов 12 + 4 передачі, Антіпов 10 + 8 підбирань, Марченко 8 — старт, Салліван 6 + 7 підбирань, Мироненко 3, Рябчук 0 + 5 передач.

Миколаїв: Конате 12 + 8 підбирань, Гудвін 11 + 11 підбирань, Колтер 11 + 4 передачі, Приймак 9 + 5 підбирань, Дубоненко 2 — старт, Едріан 12, Едж 4, Хохоник 1, Заплотинський 0

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