Збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІБА

Жіноча національна збірна України у ТОП-30 світового баскетболу

Джерело - ФБУ.

Жіноча національна збірна України піднялася на одну сходинку та посідає 25-те місце в оновленому рейтингу ФІБА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У верхній частині рейтингу до України лише одна збірна також піднялася на один щабель - Бельгія перемістилася на шосте місце. Усі інші команди залишилися на попередніх.

Очолюють рейтинг жіночих збірних ФІБА США, Австралія, Іспанія.

Інші суперники збірної України по кваліфікації ЄвроБаскета-2021 команда Португалії на 48-му місці (-1), а Фінляндія на 58. У збірної Фінляндії найбільший прогрес серед усіх команд: +8 позицій.

У листопадових матчах кваліфікації чемпіонату Європи збірна України перемогла Фінляндію (84:66) та поступилася Бельгії (65:87).

Нагадаємо, Ягупова стала найкращою бомбардиркою кваліфікації на Євробаскет.