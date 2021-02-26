Київ-Баскет переміг Дніпро у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро приймав Київ-Баскет у центральному матчі ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги.
Кияни, зробивши потужний ривок наприкінці гри, втретє в сезоні перемогли Дніпро та завдали команді Дениса Журавльова дебютної домашньої поразки в сезоні — 84:74.
Дніпро — Київ-Баскет 74:84 (24:22, 21:20, 12:15, 17:27)
Дніпро: Купер 16 + 6 передач + 4 підбирання, Бобров 14 + 5 підбирань + 4 передачі, Террелл 11 + 5 передач, Закурдаєв 6, Тимофеєнко 4 — старт, Санон 10 + 5 підбирань, Корнієнко 5, Натяжко 4, Глєбов 4
Київ-Баскет: Янг 19 - 4 втрати, Коренюк 12 + 7 підбирань, Мессі 7 + 5 передач, Джейкобсон 6, Крутоус 3 — старт, Мішула 15 + 7 передач, Близнюк 14 + 8 підбирань + 6 передач, Павло
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