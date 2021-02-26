Черкаські Мавпи обіграли Прометей, Тернопіль розібрався із Миколаєвом у Суперлізі

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
26 лютого
Черкаські Мавпи – Прометей 94:90 (27:24, 21:20, 25:24, 21:22)
Черкаські Мавпи: Скотт 13 очок + 7 підбирань + 6 передач, Ткаченко 7 очок + 6 підбирань, Попов 7 очок + 1 підбирань + 4 передач, Скапінцев 16 очок + 9 підбирань + 3 передач, Янг 15 очок + 3 підбирань, Райт 30 очок + 5 підбирань + 1 передач
Прометей: Вон 19 очок + 5 підбирань + 3 передач, Лукашов 20 очок + 2 підбирань + 7 передач, Маєрс 17 очок + 5 підбирань + 2 передач, Петров 14 очок + 6 підбирань + 3 передач
Миколаїв – Тернопіль – 73:79 (16:25, 25:19, 8:19, 24:16)
Раніше, Лукашов продовжив контракт з Прометеєм.