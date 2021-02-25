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Детройт з Михайлюком програв Нью-Орлеану. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:10 247 0
У НБА зіграно чергові матчі
Детройт з Михайлюком програв Нью-Орлеану. Результати матчів НБА
#НБА, #Михайлюк, #Детройт

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів.

Українець Святослав Михайлюк у матчі проти Нью-Орлеан набрав 12 очок.

НБА - Регулярний чемпіонат   
24 лютого 

Атланта - Бостон 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34)

Індіана - Голден Стейт 107:111 (22:25, 36:31, 22:28, 27:27)

Клівленд - Г’юстон 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)

Маямі - Торонто 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)

Нью-Орлеан - Детройт 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)

Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)

Чикаго - Міннесота 133:126 OВ (32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7)

Фінікс - Шарлот 121:124 (38:34, 29:32, 24:31, 30:27)

Юта - Лейкерс 114:89 (24:23, 39:24, 27:17, 24:25)

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