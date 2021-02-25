Детройт з Михайлюком програв Нью-Орлеану. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів.
Українець Святослав Михайлюк у матчі проти Нью-Орлеан набрав 12 очок.
НБА - Регулярний чемпіонат
24 лютого
Атланта - Бостон 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34)
Індіана - Голден Стейт 107:111 (22:25, 36:31, 22:28, 27:27)
Клівленд - Г’юстон 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)
Маямі - Торонто 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)
Нью-Орлеан - Детройт 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)
Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)
Чикаго - Міннесота 133:126 OВ (32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7)
Фінікс - Шарлот 121:124 (38:34, 29:32, 24:31, 30:27)
Юта - Лейкерс 114:89 (24:23, 39:24, 27:17, 24:25)
Раніше, Вашингтон без Леня програв Кліпперс.