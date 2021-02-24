Вашингтон без Леня програв Кліпперсу. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів.

Українець Олексій Лень у матчі з Кліпперс не брав участі.

НБА - Регулярний чемпіонат

23 лютого

Бруклін - Сакраменто 127:118 (42:28, 30:38, 26:30, 29:22)

Даллас - Бостон 110:107 (34:31, 21:25, 25:20, 30:31)

Нью-Йорк - Голден Стейт 106:114 (31:36, 28:19, 26:39, 21:20)

Клівленд - Атланта 112:111 (28:27, 30:28, 26:29, 28:27)

Орландо - Детройт 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)

Торонто - Філадельфія 102:109 (18:37, 24:18, 23:24, 37:30)

Мілвуокі - Міннесота 139:112 (38:36, 41:26, 34:27, 26:23)

Денвер - Портленд 111:106 (34:25, 23:32, 21:21, 33:28)

Кліпперс - Вашингтон 135:116 (36:20, 36:35, 27:39, 36:22)

Раніше, Вашингтон Леня переграв Лейкерс.