Вашингтон Леня переграв Лейкерс. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 6 матчів.

Українець Олексій Лень у матчі з Лейкерс на майданчику провів 4,28 хвилини і не набрав жодного очка.

НБА - Регулярний чемпіонат

22 лютого

Г’юстон - Чикаго 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)

Даллас - Мемфіс 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)

Оклахома-Сіті - Маямі 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)

Фінікс - Портленд 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)

Юта - Шарлотт 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20)

Лейкерс - Вашингтон 124:127 ОВ (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, 9:12)

Раніше, Детройт з Михайлюком поступився Орландо.