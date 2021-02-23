 Вашингтон Леня переграв Лейкерс. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Вашингтон Леня переграв Лейкерс. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:56 208 0
У НБА зіграно чергові матчі
Вашингтон Леня переграв Лейкерс. Результати матчів НБА
#НБА, #Вашингтон, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 6 матчів.

Українець Олексій Лень у матчі з Лейкерс на майданчику провів 4,28 хвилини і не набрав жодного очка.

НБА - Регулярний чемпіонат   
22 лютого 

Г’юстон - Чикаго 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)

Даллас - Мемфіс 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)

Оклахома-Сіті - Маямі 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)

Фінікс - Портленд 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)

Юта - Шарлотт 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20)

Лейкерс - Вашингтон  124:127 ОВ (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, 9:12)

Раніше, Детройт з Михайлюком поступився Орландо.

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