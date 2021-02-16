Збірна Словенії назвала склад на матчі відбору ЄвроБаскета в Києві

Команди Словенії та України виборюватимуть перше місце в групі

Джерело - ФБУ.

У Києві 18-22 лютого відбудуться заключні матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року в групі F.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У столичному Палаці спорту у закритому режимі баблу без уболівальників гратимуть команди Словенії, Угорщини, Австрії та України.

Збірні Словенії та України гарантували собі путівки в фінальний турнір чемпіонату Європи і розіграють перше місце в групі в очному поєдинку 20 лютого.

Головний тренер збірної Словенії Александер Секулич визначився з 12-ма гравцями, які приїхали до Києва. Це - Яка Блажич (Цедевіта Олімпія), Жига Дімец (Цедевіта Олімпія), Грегор Глас (Динамік, Сербія), Ален Ходжич (Цедевіта Олімпія), Грегор Хроват (Шоле, Франція), Ян Косі (Крка), Лука Лапорник (Крка), Юрій Макура (Бєлград, Сербія), Блаж Махкович (Геліос Санс), Едо Мурич (Цедевіта Олімпія), Лука Рупник (Цедевіта Олімпія), Ян Шпан (Гіпускоа, Іспанія).

Початок матчу Україна - Словенія о 16:00. Трансляція на каналі XSport.

Раніше, Пустовий допоміг Барселоні виграти Кубок Іспанії.