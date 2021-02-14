Українець набрав два очки у матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 лютого, відбувся фінальний матч Кубку Короля Іспанії з баскетболу.

У баскетбольному Ель Класіко Барселона обіграла Реал і завоювала трофей.

Центровий збірної України Артем Пустовий вийшов на майданчик у стартовій п'ятірці Барселони і зіграв трохи менше шести хвилин, набравши два очки і зробивши один блок-шот.

Це другий трофей Пустового з Барселоною. Два роки тому він був у складі команди, яка перемогла в Кубку Іспанії, але в самому Фіналі восьми не грав.

Кубок Короля Іспанії з баскетболу

Фінал, 14 лютого

Реал - Барселона 73:88 (11:20, 20:32, 19:17, 23:19)

Раніше, Пустовий заявив, що залишить Барселону.