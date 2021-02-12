 Будівельник у важкому матчі переміг Дніпро у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Будівельник у важкому матчі переміг Дніпро у Суперлізі

Сьогодні 22:17 256 0
Будівельник у важкому матчі переміг Дніпро у Суперлізі
#Будівельник, #Дніпро, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Будівельник здобув п’яту перемогу поспіль перемігши Дніпро у Суперлізі.

Суперліга
Регулярний чемпіонат
12 лютого

Будівельник – Дніпро 96:93 (26:20, 18:25, 31:21, 21:27)

Будівельник: Девенпорт 21 очок + 12 підбирань + 1 передач, Кобець 19 очок + 4 підбирань, Джонсон 9 очок + 9 підбирань, Буртт 22 очок + 2 підбирань + 9 передач, Джонсон Джуніор 9 очок 5 передач, Девое 9 очок + 2 підбирань + 3 передач, Джефферсон 7 очок + 5  підбирань + 1 передач

Дніпро: Джетер 9 очок + 1 підбирань + 1 передач, Бобров 18 очок + 12 підбирань + 1 передач, Санон 15 очок + 3 підбирань + 2 передач, Террелл 19 очок + 5 підбирань + 1 передач, Коломойський 9 очок + 1 передач, Закурдаєв 7 очок + 3 підбирань + 2 передач, Кравцов 7 очок + 7 підбирань + 1 передач

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