Будівельник у важкому матчі переміг Дніпро у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Будівельник здобув п’яту перемогу поспіль перемігши Дніпро у Суперлізі.
Будівельник – Дніпро 96:93 (26:20, 18:25, 31:21, 21:27)
Будівельник: Девенпорт 21 очок + 12 підбирань + 1 передач, Кобець 19 очок + 4 підбирань, Джонсон 9 очок + 9 підбирань, Буртт 22 очок + 2 підбирань + 9 передач, Джонсон Джуніор 9 очок 5 передач, Девое 9 очок + 2 підбирань + 3 передач, Джефферсон 7 очок + 5 підбирань + 1 передач
Дніпро: Джетер 9 очок + 1 підбирань + 1 передач, Бобров 18 очок + 12 підбирань + 1 передач, Санон 15 очок + 3 підбирань + 2 передач, Террелл 19 очок + 5 підбирань + 1 передач, Коломойський 9 очок + 1 передач, Закурдаєв 7 очок + 3 підбирань + 2 передач, Кравцов 7 очок + 7 підбирань + 1 передач
Раніше, Черкаські Мавпи розібралися з Київ-Баскетом у Суперлізі.