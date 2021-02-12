Київська команда продовжує втримувати лідерство у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Київ-Баскет святкував перемогу над Харківськими Соколами.

Після звітного матчу Київ-Баскет має 17 перемог у 21 матчі та залишається на першому місці у чемпіонаті.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

12 лютого

Київ-Баскет - Харківські Соколи 135:35 (33:16, 26:4, 36:9, 40:6)

Київ-Баскет: Коренюк 13 очок + 6 підбирань, Мессі 14 очок + 1 підбирань + 8 передач, Крутоус 21 очок + 4 підбирань + 5 передач, Мішула 6 очок + 3 підбирань + 6 передач, Джейкобсон 24 очок + 4 підбирань + 1 передач, Тібодо 24 очок + 11 підбирань + 3 передач

Харківські Соколи: Іскендеров 4 очок + 4 підбирань, Мозуль 10 очок + 2 підбирань, Мусієнко 4 очок + 2 підбирань + 3 передач, Ларін 6 очок + 3 підбирань + 5 передач, Бондаренко 11 очок + 4 підбирань

Раніше, Черкаські Мавпи розібралися з Київ-Баскетом у Суперлізі.