Будівельник розгромив Харківських Соколів у Суперлізі

Київська команда здобула четверту перемогу поспіль

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Будівельник святкував впевнену перемогу над Харківськими Соколами.

Найрезультативнішим у переможців стали Кожем`якін (26 очок, 8 підбирань, 8 передач), Горбенко (19 очок, 13 підбирань), Козлов (18 очок, 6 підбирань). У харків`ян двоє гравців змогли досягти позначки в 10 набраних очок – Бондаренко (18), Мусієнко (10).

Будівельник у наступному поєдинку грає 12 лютого в Києві проти Дніпра. Соколи того ж дня грають проти Київ-Баскета.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

11 лютого

Будівельник - Харківські Соколи 112:45 (27:13, 34:14, 33:8, 18:10)

Раніше, Тернопіль знищив Харківських Соколів у Суперлізі.