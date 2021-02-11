Будівельник розгромив Харківських Соколів у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У рамках української баскетбольної Суперліги Будівельник святкував впевнену перемогу над Харківськими Соколами.
Найрезультативнішим у переможців стали Кожем`якін (26 очок, 8 підбирань, 8 передач), Горбенко (19 очок, 13 підбирань), Козлов (18 очок, 6 підбирань). У харків`ян двоє гравців змогли досягти позначки в 10 набраних очок – Бондаренко (18), Мусієнко (10).
Будівельник у наступному поєдинку грає 12 лютого в Києві проти Дніпра. Соколи того ж дня грають проти Київ-Баскета.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
11 лютого
Будівельник - Харківські Соколи 112:45 (27:13, 34:14, 33:8, 18:10)
Раніше, Тернопіль знищив Харківських Соколів у Суперлізі.