Тернопіль знищив Харківських Соколів у Суперлізі

Тернопільська команда залишилася на третьому місці у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Тернопіль святкував впевнену перемогу над Харківськими Соколами.

Найрезультативнішими гравцями у матчі стали Дмитро Головчик (18 очок), Омар Келхон (17 очок), Максим Сандул (14 очок, 14 підбирань) (всі троє зі складу господарів) та баскетболіст гостей Антон Мусієнко (15 очок, 10 підбирань).

Відзначимо, що команда з Харкова у звітному матчі грала дублем.

Після звітного матчу Тернопіль має 14 перемог та 7 поразок та залишається на третьому місці у чемпіонаті.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

10 лютого

Тернопіль - Харківські Соколи 102:47 (24:2, 28:13, 25:10, 25:22)

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