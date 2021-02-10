Київ-Баскет переміг Дніпро у Суперлізі

Київ-Баскет провів потужну четверту четверть

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет у матчі регулярного чемпіонату Суперліги вдома обіграв Дніпро.

Найкращим гравцем матчу став Владислав Коренюк, який до 24 очок додав 8 підбирань і став абсолютно нестримною бойовою одиницею для Дніпра.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

10 лютого

Київ-Баскет — Дніпро 86:73 (14:22, 25:14, 21:23, 26:14)

Київ-Баскет: Коренюк 24 + 8 підбирань, Близнюк 12 + 9 підбирань, Мессі 6 + 5 передач, Джейкобсон 6, Ковальов — старт, Янг 17, Павлов 10 + 7 передач + 6 підбирань, Крутоус 3, Шевчук 0

Дніпро: Бобров 13 + 10 підбирань + 5 передач, Террелл 12, Тимофеєнко 5 + 10 підбирань, Джетер 9, Глєбов 0 — старт, Кравцов 15, Санон 10 + 5 передач, Закурдаєв 5, Шундель 4, Коломойський 0, Корнієнко 0