Джерело - fbu.ua.
Будівельник досяг угоди з досвідченим 34-річним американським форвардом Дейвоном Джефферсоном.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Новачок київської команди має великий досвід виступів у провідних європейських чемпіонатах.
Нинішній сезон Джефферсон розпочинав у ізраїльському Маккабі з Хайфи. У шести матчах ізраїльського чемпіонату він набирав 14,3 очка і робив 7,5 підбирання у середньому за поєдинок.
Американець також виступав у Франції за Асвел, два сезони провів в Італії за Рому та Канту. У чемпіонаті Туреччини форвард грав у складі Газіантепа, Бахчешехіра та Єшил Гіресуна.
Раніше, Будівельник у напруженому матчі здолав Прометей у Суперлізі.