Будівельник підсилився американським форвардом

Будівельник досяг угоди з досвідченим 34-річним американським форвардом Дейвоном Джефферсоном.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Новачок київської команди має великий досвід виступів у провідних європейських чемпіонатах.

Нинішній сезон Джефферсон розпочинав у ізраїльському Маккабі з Хайфи. У шести матчах ізраїльського чемпіонату він набирав 14,3 очка і робив 7,5 підбирання у середньому за поєдинок.

Американець також виступав у Франції за Асвел, два сезони провів в Італії за Рому та Канту. У чемпіонаті Туреччини форвард грав у складі Газіантепа, Бахчешехіра та Єшил Гіресуна.

Раніше, Будівельник у напруженому матчі здолав Прометей у Суперлізі.