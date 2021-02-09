 Будівельник підписав американського форварда | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу
Сьогодні 15:46 3225 2
Світоліна - Боузкова 6:3, 7:6 (5): огляд матчу Australian Open
Сьогодні 14:26 635
Селезньов: З мене намагаються зробити алкоголіка
Сьогодні 12:24 599
Україна не заповнить квоту на Кубку IBU через брак фінансування
Сьогодні 11:54 542
Марлос та Асеведо прийшли до Шахтаря безкоштовно
Сьогодні 11:24 737
Сіренко отримав наступного суперника
Сьогодні 11:09 1588
Каспаров: Росія не стане демократією, поки Крим не повернеться в Україну
Сьогодні 08:40 600
Вакула в Маріуполі потрапив у ДТП
Сьогодні 08:06 2495
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 07:28 3550
Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open
Сьогодні 06:07 3317
Блоги
Страйк: гравець Тампа-Бей вибив кількох суперників на лаві запасних
Страйк: гравець Тампа-Бей вибив кількох суперників на лаві запасних Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:35 270
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:56 728
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:45 726
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:44 619
Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів
Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів Valeriy Ruchka
Вчора 18:49 631
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:30 Футбол Миколенко готовий до переходу в АПЛ чи Серію А - агент 34
17:13 Баскетбол Будівельник підписав американського форварда 454
16:58 Футбол У Маріуполі відреагували на ДТП за участю Вакули 688 1
16:45 Футбол Селезньов тренується з Колосом U-19 763
16:35 Блог Страйк: гравець Тампа-Бей вибив кількох суперників на лаві запасних 275
16:30 Футбол Шахаб: Радий приєднатися до Зорі 357
16:11 Футбол УАФ назвала претендентів на звання найкращого українського легіонера 564
15:55 Футбол Клуб Першої ліги підписав фіналіста Ліги Європи 1017
15:46 Біатлон Став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу 3225 2
15:40 Футбол Челсі виставив високий цінник на Барклі 718
15:26 Футбол Варан може цього літа залишити Реал 790
15:09 Бокс Фроч: Не впевнений, що Джошуа хоче боксувати з Ф'юрі 1054
14:56 Блог За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира 730
14:55 ММА Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом 871
14:50 Пряма трансляція Світоліна - Гофф: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE 342
14:40 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт 781
14:26 Теніс Світоліна - Боузкова 6:3, 7:6 (5): огляд матчу Australian Open 635
14:24 Футбол Селезньов: Як мене можна навчити забивати голи? 1311 1
14:09 Футбол Зоря виступила з ультиматумом щодо продовження контрактів своїх гравців 1525 1
14:09 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Спринт 7,5 км: онлайн-трансляція. LIVE 515
13:55 Футбол Баварія - Тигрес: Де дивитися фінал клубного чемпіонату світу 1151
13:45 Блог Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше 729
13:40 Хокей Стала відома попередня дата старту регулярного чемпіонату НХЛ сезону-2021/22 986
13:35 Формула 1 Мазепіну заборонено виступати у Формулі 1 під російським прапором 970
13:28 Беттінг Мобільний додаток Марафон 811

Будівельник підписав американського форварда

Сьогодні 17:13 454 0
Будівельник підсилився американським форвардом
Будівельник підписав американського форварда
#Будівельник

Джерело - fbu.ua.

Будівельник досяг угоди з досвідченим 34-річним американським форвардом Дейвоном Джефферсоном.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Новачок київської команди має великий досвід виступів у провідних європейських чемпіонатах.

Нинішній сезон Джефферсон розпочинав у ізраїльському Маккабі з Хайфи. У шести матчах ізраїльського чемпіонату він набирав 14,3 очка і робив 7,5 підбирання у середньому за поєдинок.

Американець також виступав у Франції за Асвел, два сезони провів в Італії за Рому та Канту. У чемпіонаті Туреччини форвард грав у складі Газіантепа, Бахчешехіра та Єшил Гіресуна.

Раніше, Будівельник у напруженому матчі здолав Прометей у Суперлізі.

Коментарі ()