Джеймс побив видатне досягнення Кобі Браянта

Баскетболіст оформив 58-й трипл-дабл у віці 30+ років

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс набрав 26 очок, 11 підбирань і 10 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА з Сан-Антоніо Сперс (109:103).

Про це повідомляє пресслужба клубу Лейкерс.

Джеймс оформив 58-й трипл-дабл у віці 30+ років, порівнявшись по цьому показнику з Джейсоном Кіддом і розділяючи з ним друге місце в історії НБА. Крім того, Леброн набрав 22-й трипл-дабл в якості гравця Лейкерс, обігнавши Кобі Браянта і вийшовши на друге місце в історії франшизи за цим показником. Тільки Елджін Бейлор (24) і Меджік Джонсон (138) оформляли більше трипл-дабл у складі Лейкерс.