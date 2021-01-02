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Джеймс побив видатне досягнення Кобі Браянта

Сьогодні 10:40 330 0
Баскетболіст оформив 58-й трипл-дабл у віці 30+ років
Джеймс побив видатне досягнення Кобі Браянта
#Лейкерс, #Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс набрав 26 очок, 11 підбирань і 10 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА з Сан-Антоніо Сперс (109:103).

Про це повідомляє пресслужба клубу Лейкерс.

Джеймс оформив 58-й трипл-дабл у віці 30+ років, порівнявшись по цьому показнику з Джейсоном Кіддом і розділяючи з ним друге місце в історії НБА. Крім того, Леброн набрав 22-й трипл-дабл в якості гравця Лейкерс, обігнавши Кобі Браянта і вийшовши на друге місце в історії франшизи за цим показником. Тільки Елджін Бейлор (24) і Меджік Джонсон (138) оформляли більше трипл-дабл у складі Лейкерс.

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