Піскарьова покарано за грубе порушення Кодексу етики та чесної гри

Джерело - ФБУ.

Тренера Говерли з Вищої ліги чемпіонату України Павла Піскарьова відсторонено від будь-якої баскетбольної діяльності на території України на термін у шість місяців.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Таке рішення ухвалила Комісія з правових відносин ФБУ, яка розглядала справу щодо порушення тренером Говерли Кодексу етики та чесної гри.

Після поєдинку Говерла - Львівська Політехніка 16 січня Павло Піскарьов опублікував у мережі Instagram нецензурні образи на адресу арбітра матчу Аліни Томін.

Відтак окрім відсторонення Піскарьов має сплатити на користь ФБУ грошовий внесок у розмірі 5000 гривень, опублікувати на сторінці в Instagram вибачення на адресу Аліни Томін та надати докази вибачення.

Також Директорат чемпіонату України ФБУ дискваліфікував Павла Піскарьова на 2 матчі та зобов`язав сплатити 2000 гривень грошового внеску за неспортивну поведінку під час матчу Говерла Львівська Політехніка 16 січня.

Рішення про відсторонення Павла Піскарьова від баскетбольної діяльності набуває чинності після завершення його дискваліфікації.

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