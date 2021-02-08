Черкаські Мавпи підписали ексгравця Детройта

Черкаські Мавпи підсилились американським гравцем

Черкаські Мавпи підписали колишнього гравця Детройт Пістонс Зака Лофтона.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Гравець прибуде в Україну 9 лютого. Баскетболіст приєднається до Черкаських Мавп у Києві, де з 10 по 12 лютого команда проведе три матчі в рамках баблу Суперліги.

28-річний Лофтон грає на позиції атакувального захисника. В NCAA Зак захищав кольори університетів Сан Ясінто, Ілінойс Стейт, Південного Техасу і Нью-Мексико Стейт. У 2018-му році Зак не був обраний на драфті НБА, але одразу підписав контракт із Детройт Пістонс, за яких грав у Літній лізі НБА.

Нагадаємо, БК Запоріжжя завдав поразки Черкаським Мавпам у Суперлізі.