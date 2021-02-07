Одеса підписала американського форварда

Бріджман став другим новим легіонером клубу за останні два тижні

Джерело - ФБУ.

БК Одеса підписав угоду з 27-річним американським форвардом Териком Бріджманом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поточний сезон баскетболіст починав у складі турецького Анадолу. У другому дивізіоні чемпіонату Туреччини американець зіграв 13 матчів, набирав 12 очок та 7 підбирань за поєдинок.

Бріджман також виступав у чемпіонатах Грузії та Косово.

Наразі Одеса посідає восьму сходинку турнірної таблиці Суперліги - 6 перемог у 19-ти поєдинках.

Раніше Одеса підписала захисника Мюррея Монді.