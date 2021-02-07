Одеса підписала американського форварда

Джерело - ФБУ.
БК Одеса підписав угоду з 27-річним американським форвардом Териком Бріджманом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Поточний сезон баскетболіст починав у складі турецького Анадолу. У другому дивізіоні чемпіонату Туреччини американець зіграв 13 матчів, набирав 12 очок та 7 підбирань за поєдинок.
Бріджман також виступав у чемпіонатах Грузії та Косово.
Наразі Одеса посідає восьму сходинку турнірної таблиці Суперліги - 6 перемог у 19-ти поєдинках.
Раніше Одеса підписала захисника Мюррея Монді.