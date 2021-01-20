БК Одеса підписав американського захисника

Вже завтра Монді може дебютувати у Суперлізі

Джерело - БК Одеса.

БК Одеса підписав контракт з 30-річним захисником з США Дюком Монді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сезон 2019-2020 Монді провів в польському Глівіце. В середньому за гру новобранець одеситів набирав по 12,8 очка, 3,2 підбирання і 6,4 передачі.

Крім Польщі Монді засвітився в Канаді, Люксембурзі, Мексиці і провів кілька сезонів в Лізі розвитку.

Одеса в турнірній таблиці Суперліги з показником 5-11 займає 7-е місце.

Наступний матч у чемпіонаті України одесити проведуть 21 січня на виїзді проти Хіміка.

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