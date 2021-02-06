Джерело - basket.com.uа.
Український центровий Вашингтона Олексій Лень оцінив свою гру проти Маямі за підсумками якого він став найрезультативнішим гравцем своєї команди.
Про це розповів сам баскетболіст.
"Сьогодні ми виглядали блякло. Здали в захисті в порівнянні з першим матчем проти Маямі. Це відбилося на результаті.
Важливо: Лень став найрезультативнішим гравцем Вашингтона у матчі з Маямі
Я приєднався до команди кілька тижнів тому. Вдячний за цю можливість. Кожен день старанно працюю. Відчуваю себе досить комфортно в кожній грі.
Намагаюся допомагати Рассел Вестбрук і Бредлі Білу, яким потрібно створювати вільний простір. При цьому готовий завершити атаки з-під кільця. Робота з тренерами Еткінс і Районом полегшує адаптацію.
Почуття - ніби повернувся в часи виступу за Меріленд. Іноді додатково з ними працюємо, так що це полегшує процес. На майданчику я сфокусований на перемогу. Намагаюся зробити все для перемоги. Це мій менталітет: ретельно працювати і намагатися перемогти", - сказав Лень.