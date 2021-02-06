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Лень оцінив свою гру проти Маямі

Сьогодні 14:13 52 0
Олексій Лень прокоментував матч проти Маямі
Лень оцінив свою гру проти Маямі
#Лень, #Вашингтон, #НБА

Джерело - basket.com.uа.

Український центровий Вашингтона Олексій Лень оцінив свою гру проти Маямі за підсумками якого він став найрезультативнішим гравцем своєї команди.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Сьогодні ми виглядали блякло. Здали в захисті в порівнянні з першим матчем проти Маямі. Це відбилося на результаті.

Важливо: Лень став найрезультативнішим гравцем Вашингтона у матчі з Маямі

Я приєднався до команди кілька тижнів тому. Вдячний за цю можливість. Кожен день старанно працюю. Відчуваю себе досить комфортно в кожній грі.

Намагаюся допомагати Рассел Вестбрук і Бредлі Білу, яким потрібно створювати вільний простір. При цьому готовий завершити атаки з-під кільця. Робота з тренерами Еткінс і Районом полегшує адаптацію.

Почуття - ніби повернувся в часи виступу за Меріленд. Іноді додатково з ними працюємо, так що це полегшує процес. На майданчику я сфокусований на перемогу. Намагаюся зробити все для перемоги. Це мій менталітет: ретельно працювати і намагатися перемогти", - сказав Лень.

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