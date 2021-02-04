Збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2021

Українки після перерви знищили суперниць

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру кваліфікації до Євробаскету-2021 серед жіночих команд збірна України переграла Португалію.

У першій чверті українки здобули 5 очок переваги. Далі була рівна друга чверть. А от у третій чверті українським баскетболісткам вдалося збільшити свою перевагу до 18 очок. Її вони змогли втримати у четвертій чверті зустрічі.

Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала українка Філевич, яка набрала 29 очок.

В останньому турі, 6 лютого, збірна України на виїзді зіграє з Фінляндією.

Євробаскет-2021

Кваліфікація, жінки

Група G

5 тур, 4 лютого

Португалія - Україна 58:87 (16:21, 12:12, 17:30, 13:24)

Раніше, Північну Македонію дискваліфікували з відбору чемпіонату Європи.