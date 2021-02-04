Північну Македонію дискваліфікували з відбору чемпіонату Європи

Балканська збірна не виконала усі протиепідемічні заходи

Джерело - ФБУ.

ФІБА ухвалила рішення щодо жіночої національної збірної Північної Македонії, яку не допустила раніше до заключних матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Команду дискваліфіковано з відбіркового турніру, результати усіх попередніх матчів за участі балканок анульовані.

Відтак у групі I боротьбу за вихід на чемпіонат Європи ведуть збірні Хорватії, Латвії та Німеччини.

Збірна Північної Македонії не виконала усі необхідні протиепідемічні заходи перед вильотом до Риги, де відбудуться заключні матчі в групі. До цього у балканської команди було чотири поразки в чотирьох матчах.

Нагадаємо, Унікаха виключила Геруна зі складу.