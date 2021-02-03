Унікаха виключила Геруна зі складу

Форварда не взяли на матч Єврокубку

Форвард збірної України Володимир Герун не поїхав з Унікахою до Франції на матч Єврокубка з Нантером.

Про це повідомляє diariosur.es.

Новий тренер іспанців Фотіс Кацікаріс не розраховує на українського баскетболіста.

Нагадаємо, що Унікаха повідомила, що готова відпустити Геруна в іншу команду. Клуб сподівався, що українець покине Унікаху за обопільною згодою, щоб не платити йому компенсацію. Однак Герун відмовився від цієї пропозиції.

Відзначається, що клуб поки не підписуватиме нових баскетболістів, поки не вирішить ситуацію з українським баскетболістом.