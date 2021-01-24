Українець не вписується в плани клубу

Джерело - Xsport.

Український центровий Володимир Герун, який виступає за іспанську Унікаху, незабаром може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Xsport.

Нині в українця є контракт на цей і наступний сезон. Керівництво Унікахи запропонувало гравцеві два варіанти, перший - розрив контракту зі обопільної згоди, другий - трансфер в інший клуб. Таким чином, Герун має можливість покинути свій нинішній клуб до кінця зими.

У цьому сезоні Герун набирає в середньому 4 очки та 3,1 підбора за 13 хвилин на майданчику.

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