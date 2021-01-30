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Атланта здолала Вашингтон з Ленем, Нью-Йорк переміг Клівленд. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:38 160 0
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Атланта здолала Вашингтон з Ленем, Нью-Йорк переміг Клівленд. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українець Олексій Лень, який виступає за Вашингтон, набрав 9 очок + 9 підбирань + 1 передачу за 17 хвилин на майданчику

НБА - Регулярний чемпіонат   
30 січня

Шарлотт – Індіана 108:105 (32:28, 32:32, 25:20, 19:25)

Вашингтон – Атланта 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27)

Новий Орлеан – Мілуокі 131:126 (35:21, 33:24, 35:44, 28:37)

Нью-Йорк – Клівленд 102:81 (19:17, 28:16, 25:22, 30:26)

Торонто – Сакраменто 124:126 (24:36, 34:32, 33:36, 33:22)

Орландо – Кліпперс 90:116 (26:26, 22:36, 23:28, 19:26)

Міннесота – Філадельфія 94:118 (25:25, 23:28, 26:35, 20:30)

Оклахома-Сіті – Бруклін 125:147 (27:36, 32:40, 35:39, 31:32)

Сан-Антоніо – Денвер 119:109 (37:30, 24:25, 26:31, 32:23)

Юта – Даллас 120:101 (37:12, 24:33, 33:23, 26:33)

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