Детройт з Михайлюком розгромив Лейкерс, Фінікс обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Українець Святослав Михайлюк у матчі з Лейкерс зіграв 12:12 хвилин, за які зробив 2 підбирання та виконав неточно один триочковий кидок.
НБА - Регулярний чемпіонат
29 січня
Х'юстон - Портленд 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24)
Детройт - Лейкерс 107:92 (34:31, 22:27 26:20, 25:14)
Маямі - Кліпперс 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21)
Фінікс - Голден Стейт 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22)
Нагадаємо, Джеймс є найповільнішим гравцем у цьому сезоні НБА.