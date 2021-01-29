 Детройт з Михайлюком розгромив Лейкерс, Фінікс обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Детройт з Михайлюком розгромив Лейкерс, Фінікс обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:42 766 0
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 4 матчі
Детройт з Михайлюком розгромив Лейкерс, Фінікс обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА
#Детройт, #Михайлюк, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українець Святослав Михайлюк у матчі з Лейкерс зіграв 12:12 хвилин, за які зробив 2 підбирання та виконав неточно один триочковий кидок.

НБА - Регулярний чемпіонат   
29 січня

Х'юстон - Портленд 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24)

Детройт - Лейкерс 107:92 (34:31, 22:27 26:20, 25:14)

Маямі - Кліпперс 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21)

Фінікс - Голден Стейт 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22)

Нагадаємо, Джеймс є найповільнішим гравцем у цьому сезоні НБА.

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