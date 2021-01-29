БК Запоріжжя переграв Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У рамках української баскетбольної Суперліги БК Запоріжжя впевнено переграв Миколаїв.
Запоріжжя - Миколаїв 89:74 (18:26, 24:18, 31:13, 16:17)
Запоріжжя: Кеффі 19 очок + 6 підбирань + 7 передач, Форчун 5 очок + 2 підбирань + 1 передач, Грицак 12 очок + 8 підбирань + 1 передач, Сізов 10 очок + 1 підбирань + 3 передач, Тихонов 7 очок + 4 підбирань + 2 передач, Маяускас 11 очок + 14 підбирань, Міхєєв 17 очок + 3 підбирань + 1 передач
Миколаїв: Омоера 12 очок + 3 підбирань + 4 передач, Колтер 9 очок + 2 підбирань + 8 передач, Конате 8 очок + 1 підбирань + 1 передач, Адедіран 8 очок + 5 підбирань, Едж 17 очок + 3 підбирань + 1 передач.
Нагадаємо, Будівельник очолив латвійський спеціаліст Ігорс Міглініекс.