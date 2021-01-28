Латвійський фахівець очолив Будівельник

Міглініекс добре відомий нашим вболівальникам роботою в Україні з БК Київ та БК Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Київський Будівельник очолив відомий латвійський спеціаліст Ігорс Міглініекс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На тренерському містку він замінить Леоніда Яйла, котрий залишиться в штабі клубу.

56-річний Міглініекс відомий в Україні по роботі з БК Київ та БК Донецьк. Також за свою кар'єру латвієць був головним тренером збірної Латвії, працював у клубах Латвії, Росії, Кіпру та Польщі. Останнім місцем роботи Міглініекса був китайський клуб Гуандонг Тайгерс.

Відзначимо, що це вже третя зміна тренера в Будівельнику.

До старту сезону киян очолив Леонід Яйло, після чого його замінив Вальдемарас Хомічюс. Однак у грудні 2020 року Хомічюса відправили у відставку і головним знову призначили Яйла. Однак на цій посаді український тренер не зміг затриматися понад місяць.

Нагадаємо, Будівельник припинив співпрацю з форвардом.