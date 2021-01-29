Литовський фахівець очолив Харківських Соколів

Українську команду очолив Куріліонокас

Джерело - ФБУ.

Литовський фахівець Ренатас Куріліонокас очолив Харківських Соколів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На посаді головного тренера він змінив Олега Манойленка.

Наразі штаб Манойленка залишається в клубі.

Дебютувати в українській Суперлізі Ренатас Куріліонокас має в домашньому поєдинку регулярного чемпіонату 31 січня проти Миколаєва.

Наразі Соколи посідають 10-ту сходинку турнірної таблиці - 4 перемоги в 16-ти матчах.

Раніше, Будівельник очолив латвійський спеціаліст Ігорс Міглініекс.