Литовський фахівець очолив Харківських Соколів

Джерело - ФБУ.
Литовський фахівець Ренатас Куріліонокас очолив Харківських Соколів.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На посаді головного тренера він змінив Олега Манойленка.
Наразі штаб Манойленка залишається в клубі.
Дебютувати в українській Суперлізі Ренатас Куріліонокас має в домашньому поєдинку регулярного чемпіонату 31 січня проти Миколаєва.
Наразі Соколи посідають 10-ту сходинку турнірної таблиці - 4 перемоги в 16-ти матчах.
Раніше, Будівельник очолив латвійський спеціаліст Ігорс Міглініекс.