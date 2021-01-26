 Джеймс є найповільнішим гравцем в цьому сезоні НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Джеймс є найповільнішим гравцем у цьому сезоні НБА

Сьогодні 10:25 220 0
Середня швидкість баскетболіста становить 5,8 км на годину
Джеймс є найповільнішим гравцем у цьому сезоні НБА
#Леброн, #НБА

Джерело - sport.ua.

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс є найповільнішим гравцем з початку сезону НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Середня швидкість Леброна становить 5,8 км на годину - це найгірший показник в лізі.

Інші відомі гравці Блейк Гріффін (Детройт Пістонс) і Джеймс Гарден (Бруклін Нетс) - на другому і третьому місцях за повільністю.

У нинішньому сезоні Джеймс зіграв в 17 зустрічах, набираючи 23,9 очка, роблячи 7,9 підбирання і віддаючи 7,5 передачі за гру.

Раніше, Леброн став спортсменом року у США.

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