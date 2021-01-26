Джеймс є найповільнішим гравцем у цьому сезоні НБА

Середня швидкість баскетболіста становить 5,8 км на годину

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс є найповільнішим гравцем з початку сезону НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Середня швидкість Леброна становить 5,8 км на годину - це найгірший показник в лізі.

Інші відомі гравці Блейк Гріффін (Детройт Пістонс) і Джеймс Гарден (Бруклін Нетс) - на другому і третьому місцях за повільністю.

У нинішньому сезоні Джеймс зіграв в 17 зустрічах, набираючи 23,9 очка, роблячи 7,9 підбирання і віддаючи 7,5 передачі за гру.

Раніше, Леброн став спортсменом року у США.