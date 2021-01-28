Тернопіль здолав Хімік у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Тернопіль вдома обіграв Хімік у регулярному чемпіонаті Суперліги.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
28 січня
Тернопіль – Хімік 95:88 (26:23, 24:21, 25:18, 20:26)
Тернопіль: Боуі 19 очок + 5 підбирань + 7 передач, Югба 26 очок + 13 підбирань + 1 передач, Агафонов 5 очок + 1 підбирань + 2 передач, Келхон 26 очок + 1 підбирань, Кольченко 11 очок + 1 підбирань + 8 передач
Хімік: Войналович 7 очок + 1 підбирань, Рябчук 10 очок + 2 підбирань + 2 передач, Нельсон 22 очок + 6 підбирань + 4 передач, Салліван 27 очок + 8 підбирань + 3 передач, Зотов 8 очок + 4 підбирань + 5 передач
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