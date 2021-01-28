Прометей здобув другу перемогу у Кубку Європи ФІБА

Друга поспіль перемога Прометея у Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.

Прометей переміг болгарський Рілскі Спортист у матчі другого туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Команда Віталія Чернія перемогла 89:76 та гарантувала собі місце у наступному раунді Кубка Європи ФІБА.

Кубок Європи ФІБА

Самоков, Болгарія

Груповий раунд, 2 тур

28 січня

Прометей (Україна) – Рілскі Спортист (Болгарія) 89:76 (22:23, 27:12, 23:23, 17:18)

Прометей: Ворн 27 + 6 передач, Маєрс 16 + 8 підбирань, Стефенс 15 + 7 підбирань, Липовий 10 + 7 передач + 5 підбирань, Лукашов 6 + 8 передач + 5 підбирань - старт, Петров 9 + 7 підбирань, Беліков 4, Сидоров 2

Раніше, Прометей обіграв Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА.