 Прометей здобув другу перемогу у Кубку Європи ФІБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей здобув другу перемогу у Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 19:59 88 0
Друга поспіль перемога Прометея у Кубку Європи ФІБА
Прометей здобув другу перемогу у Кубку Європи ФІБА
#Прометей, #Кубок Європи

Джерело - Чемпіон.

Прометей переміг болгарський Рілскі Спортист у матчі другого туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Команда Віталія Чернія перемогла 89:76 та гарантувала собі місце у наступному раунді Кубка Європи ФІБА.

Кубок Європи ФІБА
Самоков, Болгарія
Груповий раунд, 2 тур
28 січня

Прометей (Україна) – Рілскі Спортист (Болгарія) 89:76 (22:23, 27:12, 23:23, 17:18)

Прометей: Ворн 27 + 6 передач, Маєрс 16 + 8 підбирань, Стефенс 15 + 7 підбирань, Липовий 10 + 7 передач + 5 підбирань, Лукашов 6 + 8 передач + 5 підбирань - старт, Петров 9 + 7 підбирань, Беліков 4, Сидоров 2

Раніше, Прометей обіграв Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА.

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