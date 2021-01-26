 Прометей обіграв Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей обіграв Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 18:25 140 0
Прометей здобув дебютну перемогу на євроарен
Прометей обіграв Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА
#Прометей, #Київ-Баскет

Джерело - fbu.ua.

У першому турі групового раунду Кубка Європи ФІБА Київ-Баскет програв Прометею.

Одним із найкращих у матчі став Ді Джея Стефенс, який набрав 13 очок та зробив 7 підбирань. Також ефективну гру продемонстрував Олександр Липовий. У захисника збірної України 10 очок, 4 підбирання, 3 перехоплення та вдалі дії на вирішальному відрізку матчу.

Кубок Європи ФІБА
Самоков, Болгарія
Груповий раунд, 1 тур
26 січня

Київ-Баскет — Прометей 66:72 (12:16, 17:19, 15:17, 22:20)

Київ-Баскет: Мессі 17 + 5 підбирань + 4 передачі, Близнюк 13 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 перехоплення - 4 втрати, Коренюк 12 + 5 підбирань, Павлов 11 + 7 підбирань, Джейкобсон 2 - 3 втрати — старт, Мішула 9, Тібодо 2, Крутоус 0, Ковальов 0

Прометей: Стефенс 13 + 7 підбирань, Маєрс 12 + 5 підбирань, Вон 12 + 6 підбирань, Липовий 10 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Лукашов 5 +3 передачі — старт, Еванс 9 + 5 підбирань, Петров 5, Сидоров 4, Беліков 2 + 5 підбирань, Луценко 0

Раніше, суперника Дніпра зняли з Кубка Європи ФІБА.

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