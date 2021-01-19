Джерело - ФБУ.
Київський Будівельник припинив співпрацю з 27-річним форвардом Олександром Фурсом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Поточного сезону Фурс зіграв за киян у дев`яти поєдинках Суперліги. У середньому набирав 2,2 очка та 2,2 підбирання.
Приєднався до столичної команди форвард перед стартом сезону, раніше виступав за клубний дубль.
Нагадаємо, наразі Будівельник посідає восьму сходинку турнірної таблиці Суперліги - 6 перемог у 15-ти поєдинках.
Раніше, ФБУ запропонує клубам змінити формат проведення Суперліги.