Фурс залишив столичний клуб

Джерело - ФБУ.

Київський Будівельник припинив співпрацю з 27-річним форвардом Олександром Фурсом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поточного сезону Фурс зіграв за киян у дев`яти поєдинках Суперліги. У середньому набирав 2,2 очка та 2,2 підбирання.

Приєднався до столичної команди форвард перед стартом сезону, раніше виступав за клубний дубль.

Нагадаємо, наразі Будівельник посідає восьму сходинку турнірної таблиці Суперліги - 6 перемог у 15-ти поєдинках.

Раніше, ФБУ запропонує клубам змінити формат проведення Суперліги.