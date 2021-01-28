 Детройт Михайлюка та Вашингтон Леня зазнали поразок. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Детройт Михайлюка та Вашингтон Леня зазнали поразок. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:55 363 0
Михайлюк набрав лише два очки, Лень - вісім
Детройт Михайлюка та Вашингтон Леня зазнали поразок. Результати матчів НБА
#Детройт, #НБА

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 12 матчів.

Українець Святослав Михайлюк у матчі з Клівлендом набрав лише два очки. Олексій Лень набрав 8 очок у матчі з Нью-Орлеан.

НБА - Регулярний чемпіонат   
27 січня

Атланта - Бруклін 128:132 OT (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)

Маямі - Денвер 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35)

Торонто - Мілвокі 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32)

Філадельфія - Лейкерс 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32)

Клівленд - Детройт 122:107 (32:28, 22:28, 36:26, 32:25)

Орландо - Сакраменто 107:121 (23:32, 27:33, 27:31, 30:25)

Шарлот - Індіана 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32)

Сан-Антоніо - Бостон 110:106 (25:30, 36:17, 21:37, 28:22)

Нью-Орлеан - Вашингтон 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)

Фінікс - Оклахома-Сіті 97:102 (32:17, 10:28, 29:28, 26:29)

Юта - Даллас 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26)

Голден Стейт - Міннесота 123:111 (23:21, 35:30, 37:24, 28:36)

Нагадаємо, Джеймс є найповільнішим гравцем у цьому сезоні НБА.

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