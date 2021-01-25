Суперника Дніпра зняли з Кубка Європи ФІБА

У команді виявили спалах коронавірусу

Клуб Лондон Лайонс не допустили до участі в Кубку Європи ФІБА.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Напередодні вильоту до польського Влоцлавека, де гратимуть матчі команди групи Е, в складі британців виявили кілька випадків захворювання на коронавірус.

Усі інші гравці та працівники клубу перебували в тісному контакті з хворими, тому потенційно представляють небезпеку поширення вірусу. ФІБА не допустила британців до участі в Кубку Європи ФІБА.

Дніпро гратиме у групі E, де його суперниками будуть швейцарський Фрібург і польський Анвіл. Матчі цієї групи відбудуться у Польщі.

Раніше, БК Запоріжжя переграло Дніпро.