 Детройт з Михайлюком переграв Філадельфію. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Детройт з Михайлюком переграв Філадельфію. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:41 207 0
Українець набрав лише два очки
Детройт з Михайлюком переграв Філадельфію. Результати матчів НБА
#НБА, #Детройт

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів.

Українець Святослав Михайлюк у складі Детройта у грі з Філадельфією набрав два очки.

НБА - Регулярний чемпіонат   
25 січня

Детройт - Філадельфія 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)

Індіана - Торонто 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)

Орландо - Шарлот 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)

Бруклін - Маямі 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14)

Клівленд - Лейкерс 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)

Даллас - Денвер 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)

Чикаго - Бостон 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)

Голден Стейт - Міннесота 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25)

Портленд - Оклахова-Сіті 122:125 (24:34, 36:35, 31:25, 31:31)

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