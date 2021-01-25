Сан-Антоніо здолало Вашингтон Леня, Бостон розгромив Клівленд. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.
НБА - Регулярний чемпіонат
24 січня
Індіана – Торонто 102:107 (24:24, 23:34, 28:19, 27:30)
Кліпперс – Оклахома-Сіті 108:100 (36:19, 20:26, 29:28, 23:27)
Бостон – Клівленд 141:103 (38:21, 35:30, 41:27, 27:25)
Орландо – Шарлотт 104:107 (29:24, 29:26, 28:24, 18:33)
Сан-Антоніо - Вашингтон 121: 101 (23:26, 25:21, 37:30, 36:24)
Мілвокі – Атланта 129:115 (32:15, 34:32, 28:36, 35:32)
Портленд – Нью-Йорк 116:113 (37:24, 33:26, 19:27, 27:36)
Нагадаємо, Михайлюк набрав 15 очок, Детройт програв Філадельфії.