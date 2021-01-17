БК Запоріжжя вдома переміг чемпіона України

Команда Валерія Плеханова виграла домашній матч

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Запоріжжя приймало Дніпро.

Господарі святкували перемогу з перевагою у два очки.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

17 січня

Запоріжжя - Дніпро 78:76 (30:26, 21:25, 17:12, 10:13)

Запоріжжя: Кеффі 17 + 7 передач + 6 підбирань, Форчун 17 + 7 підбирань, Мальчевський 9, Тихонов 8 + 7 підбирань, Сізов 0 - старт, Маяускас 17 + 7 підбирань, Міхєєв 7, Тітов 2, Грицак 1 + 5 підбирань + 2 блок-шоти, Морозов 0

Дніпро: Террелл 14 + 4 підбирання - 3 втрати, Тимофеєнко 14 + 4 підбирання, Джетер 10 + 3 передачі, Закурдаєв 4, Кравцов 0 - старт, Санон 12 + 5 підбирань + 4 передачі, Корнієнко 9 + 9 підбирань, Бобров 7 + 6 підбирань, Шундель 6, Коломойський 0

Нагадаємо, Пустозвонов перейшов у Будівельник.