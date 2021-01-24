Михайлюк набрав 15 очок, Детройт програв Філадельфії. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.

Українець Святослав Михайлюк вдало провів матч проти Філадельфії, набравши 15 очок. Але це не допомогло його команді - Детройт поступився супернику - 110:114.

НБА - Регулярний чемпіонат

24 січня

Бруклін - Маямі 128:124 (36:25, 30:31, 30:26, 32:42)

Детройт - Філадельфія 110:114 (31:28, 32:33, 25:33, 22:20)

Міннесота - Нью-Орлеан 120:110 (28:31, 35:33, 24:14, 33:32)

Даллас - Г’юстон 108:133 (27:38, 32:32, 24:34, 25:29)

Фінікс - Денвер 112:120 OВ (30:28, 31:30, 16:15, 21:25, 8:8, 6:14)

Чикаго - Лейкерс 90:101 (17:29, 16:34, 33:20, 24:18)

Юта - Голден Стейт 127:108 (39:30, 38:17, 31:25, 19:36)

Раніше, Вашингтон оголосив про підписання Леня.