Михайлюк набрав 15 очок, Детройт програв Філадельфії. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.
Українець Святослав Михайлюк вдало провів матч проти Філадельфії, набравши 15 очок. Але це не допомогло його команді - Детройт поступився супернику - 110:114.
НБА - Регулярний чемпіонат
24 січня
Бруклін - Маямі 128:124 (36:25, 30:31, 30:26, 32:42)
Детройт - Філадельфія 110:114 (31:28, 32:33, 25:33, 22:20)
Міннесота - Нью-Орлеан 120:110 (28:31, 35:33, 24:14, 33:32)
Даллас - Г’юстон 108:133 (27:38, 32:32, 24:34, 25:29)
Фінікс - Денвер 112:120 OВ (30:28, 31:30, 16:15, 21:25, 8:8, 6:14)
Чикаго - Лейкерс 90:101 (17:29, 16:34, 33:20, 24:18)
Юта - Голден Стейт 127:108 (39:30, 38:17, 31:25, 19:36)
Раніше, Вашингтон оголосив про підписання Леня.