Прометей вилетів з Єврокубка ФІБА

Прометей програв три матчі у Єврокубку ФІБА

Прометей поступився у третьому матчі поспіль і залишив Єврокубок ФІБА.

Українки поступилися турецькому клубу Кайсері.

Таким чином, Прометей залишив Єврокубок ФІБА, програвши всі три поєдинки. Наразі, це єдині поразки команди в її історії.

Єврокубок ФІБА

Груповий етап, 22 січня

Кайсері – Прометей 106:82 (25:17, 27:23, 25:19, 29:23)

Кайсері: Бровн 24 очок + 6 підбирань, Гунай 10 очок + 3 підбирань + 4 передач, Гарріc 35 очок + 10 передач, Мілійковіч 13 очок + 4 передач, Гарікан 15 очок + 6 підбирань + 2 передач

Прометей: Горобець 11 очок + 3 підбирань + 3 передач, Лашун 12 очок + 7 підбирань + 5 передач, Мосбі 18 очок + 5 підбирань + 1 передач, Мусієнко 9 очок + 2 підбирань + 3 передач, Любінець 12 очок + 2 підбирань + 1 передач, Дубровіна 9 очок + 3 підбирань + 8 передач

Раніше, Прометей зазнав другої поразки у Кубку Європи ФІБА.