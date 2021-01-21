Прометей зазнав другої поразки у Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
Жіночий Прометей у другому турі Кубку Європи ФІБА зустрічався з угорським Уні Дьйор.
Українки поступилися з рахунком 56:83.
Це друга поразка українок. У першому турі Прометей поступився команді Атомерому КСК Сексард.
Кубок Європи ФІБА
Жінки
Група В
2 тур, 21 січня
Уні Дьйор - Прометей 56:83 (16:26, 19:23, 6:17, 15:17)
Прометей: Дубровіна 9 очок + 3 підбирань + 2 передач, Молова 10 очок + 4 підбирань + 2 передач, Мосбі 12 очок + 5 підбирань + 1 передач, Горобець 12 очок + 5 підбирань + 3 передач, Лашун 4 очок + 3 підбирань + 2 передач