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Прометей зазнав другої поразки у Кубку Європи ФІБА

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Жіночий баскетбольний клуб з Кам’янського провів другий єврокубковий поєдинок
Прометей зазнав другої поразки у Кубку Європи ФІБА
#Уні Дьйор, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

Жіночий Прометей у другому турі Кубку Європи ФІБА зустрічався з угорським Уні Дьйор.

Українки поступилися з рахунком 56:83.

Це друга поразка українок. У першому турі Прометей поступився команді Атомерому КСК Сексард.

Кубок Європи ФІБА
Жінки
Група В
2 тур, 21 січня

Уні Дьйор - Прометей 56:83 (16:26, 19:23, 6:17, 15:17)

Прометей: Дубровіна 9 очок + 3 підбирань + 2 передач, Молова 10 очок + 4 підбирань + 2 передач, Мосбі 12 очок + 5 підбирань + 1 передач, Горобець 12 очок + 5 підбирань + 3 передач, Лашун 4 очок + 3 підбирань + 2 передач

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