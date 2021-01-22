 ФБУ виправдала Кобця | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу
Сьогодні 15:46 3677
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:35 116
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція бою UFC-257. LIVE
Сьогодні 17:07 1950
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист працює в Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Сьогодні 15:07 4764 1
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Сьогодні 08:08 1694
Миколенко у січні може перейти до Інтера
Сьогодні 07:20 1725
Джойс: Вірю в свою перемогу над Усиком
Сьогодні 06:25 1752
Гол Яремчука не приніс перемогу Генту у 25 турі Ліги Жупіле
Вчора 23:57 957
Зоря запропонувала 300 тисяч євро за Шахаба
Вчора 22:39 816
УПЛ не ввійшла до ТОП-20 найкращих ліг року
Вчора 21:09 905
Блоги
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:01 405
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:08 1692
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:07 1544
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки Valeriy Ruchka
Вчора 18:42 3598 1
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт Valeriy Ruchka
Вчора 13:51 2406
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:30 Футбол Рух підпише ще одного легіонера 2
19:19 Баскетбол ФБУ виправдала Кобця 100
19:00 Кіберспорт Dneprodym отримав технічну поразку у матчі з Ternopil Gamimg 118
18:59 Біатлон Дудченко вперше у кар’єрі побіжить мас-старт на Кубку світу 189
18:42 Баскетбол Лень стане гравцем Вашингтона - ЗМІ 232
18:35 ММА Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція 116
18:25 Футбол Де Брейне вибув на шість тижнів 231
18:07 Біатлон Бєлкіна і Петренко у ТОП-10 спринту на Кубку IBU 210
17:52 Футбол Шахаб схиляється до переходу в Зорю 233
17:38 Біатлон Збірна України назвала склад на чоловічу естафету 485
17:27 Біатлон Цимбал поза ТОП-30 спринту на Кубку IBU 233
17:12 Бокс Промоутер назвав дату бою Джошуа – Ф’юрі 774
17:07 Пряма трансляція Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція бою UFC-257. LIVE 1950
17:01 Блог 8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео 410
16:55 Футбол Десна назвала суперників на зборах у Туреччині 240
16:44 Футбол Арсенал підсилився голкіпером 382
16:29 Футбол Дніпро-1 узгодив трансфер французького півзахисника 436
16:14 Футбол Суркіса оштрафували на 50 тис гривень за інтерв'ю 1299
15:54 Футбол Челсі знайшов заміну Лемпарду 1034
15:46 Біатлон Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу 3677
15:39 Бокс DAZN підтвердив дату бою Альварес - Їлдирим 390
15:36 Беттінг Як робити ставки на футбол в БК Фаворит 306
15:31 Хокей Олімпійського чемпіона посадили до в'язниці 474
15:20 Бокс Ф'юрі пообіцяв за три раунди нокаутувати Джошуа 569
15:08 ММА Мак-Грегор закликав UFC позбавити Хабіба чемпіонського титулу 442

ФБУ виправдала Кобця

Сьогодні 19:19 100 0
У ФБУ не виявили вини баскетболіста
ФБУ виправдала Кобця
#ФБУ, #Кобець

Джерело - fbu.ua.

Федерація баскетболу України розглянула справу гравця Олександра Кобця, якого Черкаські Мавпи звинуватив "в маніпулюванні результатами матчів і грі на тоталізаторі".

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Комітет з етики та чесної гри розглянув справу Кобця і визнав, що після розгляду доказової бази не може визнати гравця винним.

Водночас деякі дії гравця під час матчів за Черкаські Мавпи визнані підозрілими. Надалі всі матчі за участі Олександра Кобця будуть проходити під пильним контролем Комітету етики та чесної гри ФБУ.

Комітет звернувся до Федерації баскетболу України з пропозицією внести доповнення у правила проведення чемпіонату України, відповідно до яких представники команд (окрім офіційного делегату матчу) не мають права користуватися гаджетами під час гри.

Нагадаємо, що в листопаді Черкаські Мавпи звернулися до ФБУ зі звинуваченням ексгравця в участі у спортивних тоталізаторах і маніпулюванні результатами матчів.

Коментарі ()