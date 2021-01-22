ФБУ виправдала Кобця

У ФБУ не виявили вини баскетболіста

Федерація баскетболу України розглянула справу гравця Олександра Кобця, якого Черкаські Мавпи звинуватив "в маніпулюванні результатами матчів і грі на тоталізаторі".

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Комітет з етики та чесної гри розглянув справу Кобця і визнав, що після розгляду доказової бази не може визнати гравця винним.

Водночас деякі дії гравця під час матчів за Черкаські Мавпи визнані підозрілими. Надалі всі матчі за участі Олександра Кобця будуть проходити під пильним контролем Комітету етики та чесної гри ФБУ.

Комітет звернувся до Федерації баскетболу України з пропозицією внести доповнення у правила проведення чемпіонату України, відповідно до яких представники команд (окрім офіційного делегату матчу) не мають права користуватися гаджетами під час гри.

Нагадаємо, що в листопаді Черкаські Мавпи звернулися до ФБУ зі звинуваченням ексгравця в участі у спортивних тоталізаторах і маніпулюванні результатами матчів.