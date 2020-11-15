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Бродський: Я любив Кобця, але ФБУ розбереться по-чесному

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Президент Федерації баскетболу України - про головний скандал сезону
Бродський: Я любив Кобця, але ФБУ розбереться по-чесному
#Кобець, #Бродський

Джерело - sport.ua.

Для президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського колишній баскетболіст Черкаських Мавп Олександр Кобець був улюбленцем.

Про це заявив сам менеджер.

"Я любив цього хлопця, це все мої діти, але ФБУ розбереться по-чесному. Ми можемо і в поліцію подати заяву, є кримінальна стаття, але по ньому не буду.

У нашому баскетболі, поки я президент, подібне буде випалюватися розпеченим залізом. Навіть якщо це мій улюбленець", - зазначив Бродський.

Нагадаємо, БК Черкаські Мавпи припинив співпрацю з вихованцем клубу, ексгравцем збірної України Олександром Кобцем, звинувативши його в маніпулюванні результатами матчів.

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