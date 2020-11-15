Для президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського колишній баскетболіст Черкаських Мавп Олександр Кобець був улюбленцем.

Про це заявив сам менеджер.

"Я любив цього хлопця, це все мої діти, але ФБУ розбереться по-чесному. Ми можемо і в поліцію подати заяву, є кримінальна стаття, але по ньому не буду.

У нашому баскетболі, поки я президент, подібне буде випалюватися розпеченим залізом. Навіть якщо це мій улюбленець", - зазначив Бродський.