Харківські Соколи підписали бронзового призера Суперліги

Новачком команди став Преслі

Джерело - ФБУ.

Харківські Соколи уклали угоду з 28-річним американським центровим Джервоном Преслі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець американського університету Хемптон уже долучився до нової команди.

Для легіонера це вже не перший візит до України. Два сезони він виступав у складі Запоріжжя, де виборов бронзову нагороду Суперліги 2019 року. Тоді американець зіграв у 32-х поєдинках, набирав у середньому 7,4 очка та 5 підбирань.

Минулого сезону Преслі набирав у Запоріжжі 10,9 очка та 7,3 підбирання за матч.

Раніше, ФБУ запропонує клубам змінити формат проведення Суперліги.